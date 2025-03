Bu ərazilərdə rəqəmsal radio yayımına başlanıldı

Bakı Teleqüllə Kompleksində 2019-cu ildən rəqəmsal radio yayımını həyata keçirən “SYES” markalı 1000 Vt-lıq DAB+ standartlı radioötürücü eyni markalı, daha güclü və müasir 3000 Vt-lıq DAB+ standartlı radioötürücü ilə əvəz olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Teleradio İstehsalat Birliyindən (İB) bildirilib.

Məlumata görə, tədbirlər Planının icrası çərçivəsində Ağsu rayonu ərazisində yerləşən Gülüstan Radio-Televiziya Yayım Stansiyasında “SYES” markalı 3000 Vt-lıq DAB+ standartlı radioötürücü anten-fider sistemi ilə birlikdə quraşdırılmaqla rəqəmsal radio yayımı şəbəkəsi genişləndirilib.

Beləliklə, Mərkəzi Aran bölgəsində, Ağsu, Şamaxı və İsmayıllı rayonlarında, eləcə də ətraf ərazilərdə 223,936 MHs təktezlikli (SFN) rejimdə 12 radio proqramın fasiləsiz qəbulu təmin edilib.

Qeyd edilib ki, Avropa İttifaqı və digər inkişaf etmiş ölkələrdə DAB+ standartlı rəqəmsal radio geniş tətbiq edilir. Azərbaycanda da sözügedən Sərəncamın icrası məqsədilə bu standarta keçidlə əlaqədar tədbirlər davam etdirilir.

Təsdiq edilmiş Tədbirlər Planının icrası nəticəsində ölkə ərazisinin 99,6 faizinin rəqəmsal radio yayımı ilə əhatə olunması nəzərdə tutulur.

Bu məqsədlərə çatmaq üçün ölkə ərazisində rəqəmsal radioyayım şəbəkəsinin genişləndirilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

Hazırda “Azərpoçt” MMC-nin Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən bir neçə poçt şöbəsində (AZ1000, AZ1001, AZ1017, AZ1073, AZ1124 və AZ1138 indeksli poçt şöbələri) müxtəlif modifikasiyalı DAB+ radioqəbuledici qurğuların satışı həyata keçirilir.

FM analoq radio yayımlarından DAB+ rəqəmsal radio yayımına keçid zamanı rəqəmsal radio ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələrinin sayı, DAB+ radioqəbuledici qurğuların satışda kifayət qədər olması, həmçinin əhalinin məlumatlılıq səviyyəsi nəzərə alınacaq.

