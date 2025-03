Ermənistan müharibəyə hazırlaşır? - AÇIQLAMA

Ermənistanın Azərbaycanla yeni müharibəyə hazırlaşdığı barədə yerli mediada xəbərlər dərc edilib.

Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a açıqlama verən Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin sədri Arzu Nağıyev bildirib ki, Azərbaycanın 44 günlük müharibədə qələbəsindən və sonrakı lokal antiterror əməliyyatlarından sonra Ermənistan heç vaxt revanşist ideyalarından əl çəkməyib:

“Həmçinin müxalifətin dilini istifadə edən Ermənistan guya xalqın istəyini ifadə etdiyini bildirərək bu istiqamətdə ciddi addımlar atmağa davam edir. Son bir ildə bu ideyaları daim təkrarlayırlar. Baxmayaraq ki, sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində guya müsbət addımlar atıldığını, müəyyən delimitasiya və demarkasiya məsələlərində irəliləyişlər əldə olunduğunu və sülhün bərqərar olması üçün müzakirələr aparıldığını bildirirlər. Lakin paralel olaraq öz havadarları vasitəsilə silah və sursat tədarükü həyata keçirirlər. Bu silahlar artıq ciddi hücum silahları ilə zəngindir və onlar həmçinin Avropanın vizual kəşfiyyatçılarını istifadə edərək məlumatları həm Avropaya, həm də digər dövlətlərə ötürməkdədirlər”.

Milllət vəkili qeyd edib ki, son zamanlar verilən açıqlamalarda Ermənistanın ehtiyatda olan hərbçiləri yenidən təlimə çağırmağı planlaşdırdığı görünür. Bu proses aprelin 1-dən iyunun 15-ə qədər davam edəcək. Təkcə təlimə çağırmaqla müharibə olmur, ordunu da ciddi şəkildə hazırlıqla təmin etməlidirlər. Uzun müddət, təxminən üç ay boyunca ehtiyatda olan hərbçilərin təlimə çağırılması müəyyən əlamətlərdən xəbər verir. Təlimlərin müddəti əsasən 10-15 gün olsa da, bu qədər uzun müddət ərzində ordunun ehtiyat qüvvələrini təlimə çağırmaq ciddi hazırlıq işlərinin aparıldığını göstərir”.

A.Nağıyevin sözlərinə görə, burada Rusiyanın maraqları da önə çıxır:

“Ukrayna ilə olan müharibə fonunda Rusiya və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının (KTMT) üzvü olan Ermənistanın müharibəyə cəlb edilməsi nə qədər mümkündür? Deməli, burada maraq eyni zamanda Rusiyaya qarşı atıla biləcək addımlardan da gəlir. Fransa və digər Avropa ölkələri Rusiyanın regiondakı nüfuzunu zəiflətməyə və onların silahlı qüvvələrini çıxarmağa çalışır. Digər bir məsələ isə Rusiyanın öz istəyinin olub-olmamasıdır”.

Azərbaycanın istənilən aqressiya və ya hücuma hazır olduğunu vurğulayan millət vəkili deyib ki, Ermənistan hakimiyyəti Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələləri hərbi yolla həll etməyə çalışarsa, bu, cavabsız qalmaz:

“Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini tam qorumağa qadirdir. Bizim müstəqil daxili və xarici siyasətimiz, həm də hərbi doktrinaya uyğun olaraq bu addımı atmağa imkan verir. Ermənistanın qanunsuz hərəkətləri qarşısında Azərbaycan ciddi cavab verəcək. Bundan əlavə, bu proseslərin yeni bir eskalasiyaya gəlib çatmaması üçün Ermənistan və onun havadarları anlamalıdır ki, regionda ikinci müharibə ocağının alovlanması ciddi nəticələrə səbəb ola bilər. Azərbaycan kifayət qədər güclüdür və öz ərazi bütövlüyünü və vətəndaşlarının təhlükəsizliyini yüksək səviyyədə təmin etmək imkanına malikdir. Ermənistan nə qədər təxribatlara əl atsa da, bu onların özləri üçün problemlər yaradacaq”.

“Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, “dəmir yumruq” yerindədir. Azərbaycan siyasətində suverenliyin qorunması, ərazi bütövlüyü və hər bir vətəndaşın təhlükəsizliyinin təminatı əsas prioritetdir. Buna görə də ermənilər və onların havadarları ciddi düşünməlidirlər”, - deyə A.Nağıyev əlavə edib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

