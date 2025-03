Ronaldo Portuqaliya prezidenti ola bilər - Açıqlama

“Sportinq”in danimarkalı gənc istedadı Konrad Harder Millətlər Liqasının 1/4 finalında Kriştiano Ronaldoya qarşı keçirəcəkləri oyundan əvvəl Sport TV2-yə diqqətçəkən açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Konrad Harder Ronaldonun Portuqaliyada etimad edilən şəxs olduğunu ifadə edib və onun ölkədə sevildiyini qeyd edib. O bildirib ki, Ronaldo prezidentliyə namizədliyini irəli sürərsə, Portuqaliya prezidentliyini qazanacaq.

Qeyd edək ki, Kriştiano Ronaldo “Sportinq” klubundakı oyunu ilə tanınıb. Danimarka Millətlər Liqasının 1/4 finalında Portuqaliya ilə oynayacaq. Kriştiano Ronaldo da milliyə dəvət alıb.

