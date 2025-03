​TikTokda dəyişiklik - İstifadəçilərin "gizli işləri" üzə çıxacaq

TikTok ailələrin sosial media təcrübəsini daha təhlükəsiz və balanslı etmək üçün yeni funksiyalar təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeniləmə ilə valideynlər övladlarının platformadan necə istifadə etdiyini daha yaxından izləyə biləcək.Valideynlər övladlarının izlədiyi, onları kimin izlədiyini və bloklanmış hesabları nəzərdən keçirə biləcəklər. Platformaya əlavə edilən funksiya ilə valideynlər övladlarının TikTokdan hansı saatlarda istifadə edə biləcəyini müəyyən edə biləcəklər. Xüsusilə məktəb günlərində sosial mediadan istifadəni məhdudlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş bu funksiya yeniyetmələrə valideynlərindən əlavə istifadə vaxtı tələb etməyə də imkan verir. TikTok həmçinin gənclərin sosial mediaya aludə olmaması üçün yeni alətlər təqdim edib.

Şirkət təhlükəsizlik vasitələrini təkmilləşdirmək üçün yeni funksiyalar üzərində işləyir.

