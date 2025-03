Millimizin DÇ-2026-nın seçmə qruplarındakı rəqibləri məlum oldu

DÇ-2026-nın Avropa seçmə qruplarının yekun tərkibi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2026-cı il Dünya Çempionatı üçün Avropa seçmə qruplarının yekun tərkibi müəyyənləşib.

A qrupu: Almaniya, Slovakiya, Şimali İrlandiya, Lüksemburq.

B qrupu: İsveçrə, İsveç, Sloveniya, Kosovo.

C qrupu: Danimarka, Yunanıstan, Şotlandiya, Belarus.

D qrupu: Fransa, Ukrayna, İslandiya, Azərbaycan.

E qrupu: İspaniya, Türkiyə, Gürcüstan, Bolqarıstan.

F qrupu: Portuqaliya, Macarıstan, İrlandiya, Ermənistan.

G qrupu: Hollandiya, Polşa, Finlandiya, Litva, Malta.

H qrupu: Avstriya, Rumıniya, Bosniya və Herseqovina, Kipr, San Marino.

I qrup: İtaliya, Norveç, İsrail, Estoniya, Moldova.

J qrupu: Belçika, Uels, Şimali Makedoniya, Qazaxıstan, Lixtenşteyn.

K qrupu: İngiltərə, Serbiya, Albaniya, Latviya, Andorra.

L qrupu: Xorvatiya, Çexiya, Monteneqro, Farer adaları, Cəbəllütariq.

