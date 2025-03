CHP prezidentliyə namizədinin adını açıqladı

Türkiyənin Cümhuriyyət Xalq Partiyası (CHP) prezidentliyə namizədinin adını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə partiya sosial şəbəkədə paylaşım edib.

CHP hazırda həbs edilən və İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri vəzifəsindən uzaqlaşdırılan Əkrəm İmamoğlunun prezidentliyə namizədliyini elan edib.

Partiya üzvləri 81 ildə “Yolumuz uzun, həyəcanımız yüksək!” şüarı ilə səsvermə keçiriblər. Səsverməyə 14 milyon 800 mindən çox insan qatılıb.

Xatırladaq ki, Ə. İmamoğlu və onunla eyni vaxtda saxlanılan 99 şübhəli “cinayətkar təşkilatın lideri olmaq”, “cinayətkar təşkilata üzv olmaq”, “hədə-qorxu ilə tələb etmə”, “rüşvət alma”, “ağır fırıldaqçılıq”, “qanunsuz olaraq şəxsi məlumatların əldə edilməsi” və “tender saxtakarlığı” maddələri ilə təqsirləndirilir. İmamoğlu ilə birlikdə həbs olunan Şişli bələdiyyə sədri Resul Emrah Şahan və Beylikdüzü bələdiyyə sədri Mehmet Murat Çalık da vəzifələrindən uzaqlaşdırılıblar.

