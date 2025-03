3 bürc martın sonuna kimi öz yarına qovuşacaq

Mart dəyişiklik ayıdır. Ulduzlar vəd edirlər ki, ayın sonuna qədər dörd bürcdən olan şanslı insanlar öz xoşbəxtliyini tapacaq: kimisi sevgi ilə qarşılaşacaq, kimisi isə mövcud münasibətləri gücləndirəcək. Gəlin görək bəxt kimə güləcək...

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən sözügedən bürcləri təqdim edir:

Həyatınızda özünü həqiqətən xüsusi hiss edəcəyiniz bir insan peyda olacaq. Gözlənilməz etiraflara və romantik jestlərə hazır olun!

Şir

Kainat sizə keçmiş münasibətlərə qayıtmaq və ya yenidən düşünmək şansı verəcək. Sevdiyiniz insanı yeni bir tərəfdən görə bilərsiniz və ona düşündüyünüzdən daha çox ehtiyacınız olduğunu anlaya bilərsiniz.

Əqrəb

Sizin xarizmanız zirvədə olacaq! Bu ay sizin həyatınızı dəyişdirəcək taleyüklü tanışlıq etmək üçün hər cür şansınız var.

Balıqlar

Ahəngdar və dərin münasibətlərlə bağlı arzunuz gerçəkləşməyə başlayacaq. Uzun müddətdir tanıdığınız biri birdən fərqli görünəcək - və bu, gözəl bir hekayənin başlanğıcı olacaq.

