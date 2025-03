Mingəçevirdə evdən kişi meyiti tapılıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhər Avtovağzalı yaxınlığında yerləşən köçkün şəhərciyində qeydə alınıb.

Ölən şəxsin Ağdam rayon sakini, 1968-cı il təvəllüdü Allahverdi Quliyev olduğu müəyyənləşib.

Meyitin üzərində zorakılıq əlaməti aşkarlanmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.