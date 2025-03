Myanmada 7,7 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çin Seysmologiya İdarəsi məlumat yayıb.

Yeraltı təkanlar yerin 30 kilometrliyində baş verib. İlk təkanlardan cəmi 12 dəqiqə sonra yenidən 6,4 bal gücündə zəlzələ olub.

Zəlzələdən ən çox ziyan çəkən qonşu Tailand olub. Banqkok şəhərində hündürmərtəbəli bina çöküb. Dağıntılar altında xeyli insanın qaldığı bildirilir.

Təkanlar Banqladeş, Hindistan, Tailand, Laos və Çində də hiss edilib.

