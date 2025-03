Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda ikinci finalçı müəyyənləşib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yarımfinal matçında "Gəncə" "Naxçıvan"ı məğlub edib - 86:80.

Gəncə təmsilçisi finalda NTD-nin rəqibi olub.

Qeyd edək ki, final oyunu martın 30-da keçiriləcək.

