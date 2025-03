"Barselona"nın 3 xalı silinə bilər

“Osasuna” futbol klubu İspaniya çempionatının 27-ci turunun "Barselona" ilə oyunu ilə bağlı apelyasiya şikayəti verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub "Barselona"nın Beynəlxalq Futbol Federasiyasının reqlamentinə əməl etmədiyini irəli sürüb. Klub hesab edir ki, kataloniyalı müdafiəçi İniqo Martinez millidən qayıtdıqdan sonra bu görüşdə iştirak etmək hüququ olmayıb.

Qeyd edək ki, İniqo Martinez zədə səbəbindən İspaniya millisinin heyətinə daxil edilməyib və Millətlər Liqasının 1/4 final mərhələsinin martın 20-də və 23-də baş tutan matçlarında Niderlandla oynamayıb. Martın 27-də isə" Osasuna" ilə matçda (3:0) bütün 90 dəqiqəni meydanda keçirib.

Martın 17-də İspaniya Kral Futbol Federasiyası (RFEF) Martinesin tibbi səbəblərə görə milli komandadan ayrıldığını açıqlayıb. FİFA qaydalarına əsasən, milli komandanı tərk edən və ya tibbi səbəblərə görə ona qoşulmayan futbolçu beynəlxalq fasilə bitdikdən sonra ən azı beş gün klubda oynaya bilməz. Beynəlxalq fasilə martın 23-də başa çatıb.

