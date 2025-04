Ağdərədə insan sümükləri tapıldı

Ağdərədə insan skeletinə məxsus sümüklər tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Hadisə aprelin 2-si Ağdərə rayonu, Baş Güneypəyə kəndi ərazisində baş verib.

Belə ki, insana məxsus olması ehtimal edilən sümük fraqmentlərinin aşkar edilməsi barədə pokurorluğa məlumat daxil olub. Dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən kriminalist və ekspertin iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilib. Aşkar olunmuş sümük qalıqları ekspertiza və laborator müayinələrin aparılması məqsədilə müvafiq qaydada götürülüb, eləcə də digər zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib.

Hazırda sümüklərin kimə məxsus olması istiqamətində zəruri prosessual hərəkətlər icra edilir.

Fakla bağlı Ağdam Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

