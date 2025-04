Jurnalist Xanım Nağıyevaya yeni vəzifə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin İnformasiya təminatı sektorunun müdiri təyin edilib.

Qeyd edək ki, jurnalist Xanım Nağıyeva əvvəllər Azərtac-da işləyib.

