Osimhen "Qalatasaray" barədə qərarını verdi

Viktor Osimhen Avropanın ən yaxşı klublarından birinə keçmək istədiyi üçün "Yuventus"un təklifini qəbul etməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Yuventus" futbolçuya təklif irəli sürüb. Klub oyunçunu razı salmaq üçün öz vizyonunu və məqsədlərini açıqlayıb. Maraqdan məmnun olmasına baxmayaraq, Osimhen prioritetinin Avropanın elit klublarından biri olduğunu ifadə edib. Osimhen prioritetinin İngiltərədə futbol oynamaq olduğunu açıqlayıb.

Qeyd edək ki, mövsümün sonunda Viktor Osimheni transfer etmək istəyən klub onun 75 milyonluq sərbəst qalma bəndindən istifadə edə biləcək. Bundan əvvəl menecerlərin Osimheni "Barselona"ya təklif etdiyi bildirilmişdi. "Qalatasaray"ın da onu birdəfəlik transfer etmək istədiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi.

