​"Qalatasaray" "Real"ın ulduzunu alır

"Qalatasaray" "Real Madrid"in futbolçusu Andriy Lunini transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray"ın qapısını qoruyan Fernando Muslera mövsümün sonunda klubdan ayrılacaq. "Qalatasaray" onun yerinə Lunini transfer etmək istəyir. Məlumata görə, "Qalatasaray" Andriy Luninlə artıq danışıqlara başlayıb. Bildirilir ki, ukraynalı qolkiper "Qalatasaray"dan oyun zəmanəti tələb edib və Türkiyə nəhəngi onun şərtini qəbul edib. Məlumata görə,“Real” razılıq verərsə, transfer reallaşa bilər.

Qeyd edək ki, ukraynalı qapıçının “Real”la müqaviləsi 2030-cu ildə yekunlaşır. Lunin, Tibo Kurtuadan sonra əvəzedici qalmaq istəmir və müntəzəm oynaya biləcəyi komandaya transfer olmağa üstünlük verir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.