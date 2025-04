Kolbasalardan niyə dəmir parçası çıxır? - AÇIQLAMA

Son günlər ictimaiyyətin diqqətini çəkən və sosial mediada geniş müzakirələrə səbəb olan məsələlərdən biri də kolbasa məhsullarında dəmir parçalarının aşkarlanmasıdır. Bu məsələ ciddi narahatlığa və istehsalat şəraiti ilə bağlı suallara yol açıb.

Azad İstehlakçılar Birliyinin (AİB) sədri Eyyub Hüseynov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, “SAB” və “Zəhmət-Ruzi” eyni firmadır:

“2013-cü ildə ABŞ İnkişaf Agentliyi Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olması ərəfəsində Azərbaycanda layihə həyata keçirdi. Bizə təklif verildi ki, Azərbaycan istehlakçılarının qida təhlükəsizliyi nişanı təsis olunsun. Belə bir nişan təsis olundu, dövlət orqanlarında qeydiyyata alındı, beynəlxalq ekspertlərlə birlikdə həmin müəssisədə monitorinqlər keçirildi və "Zəhmət-Ruzi" və yaxud "SAB" müəssisəsinə həmin nişan təqdim olundu. Yəni ekoloji təmiz, təhlükəsiz qida məhsulu istehsal etdiyi üçün hazırda həmin nişan onların süd məhsullarının üzərində var. Çox təəssüflər olsun ki, ildə bir dəfə keçirilməli olan monitorinqlər aparılmadı”.

E.Hüseynov həmin kolbasaların istehsal olunduğu müəssisədə metal detektor olduğunu söyləyib:

“Bütün mallar həmin metal detektordan keçirilir. Əgər orada ən kiçik metal hissəsi olsa, o məhsul kənara qoyulur və texnologiya üzərində ciddi nəzarət aparılır. Vaxtilə məlum olmuşdu ki, həmin müəssisədə bu cür hadisələrin baş verməsi müəssisənin özündən qaynaqlanmır. Belə hallar daha çox rəqabətdə olan müəssisələrin təxribatı və ya işdən çıxarılmış şəxslərin fəaliyyəti ilə əlaqələndirilir. Ümumiyyətlə, texnologiya elə qurulub ki, kolbasa istehsalı zamanı onun qabığının içərisinə əlavə nəsə salmaq mümkün deyil. Amma çox təəssüf ki, bu cür hallara rast gəlinir”.

Ekspert bildirib ki, illərdir ki, Azad İstehlakçılar Birliyinə buna bənzər şikayətlər daxil olur:

“Məsələn, çörəyin içərisindən tük çıxması ilə bağlı. Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, bir qrup şəxs qadın saçı və ya at tükünü iynədən keçirərək çörəyin içindən salır, sonra isə çörəyi sıxaraq tükü içəridə gizlədir. Daha sonra bunu sübut kimi istifadə edərək sahibkarlardan pul tələb edirlər. Biz bu qrup şəxsi ifşa etdik və bu hallara son qoyuldu. Texnologiya imkan vermir ki, məhsulun içərisindən dəmir və ya digər yad cisim çıxsın. Bu, birmənalı müəyyən adamların işidir. Təəssüf ki, "SAB" rəhbərliyi bu məsələyə aydınlıq gətirmir və susmaq mövqeyi nümayiş etdirir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

