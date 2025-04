Ançelottinin yerinə o gəlir - Xabi Alonso deyil

“Real Madrid” mövsüm yekunlaşandan sonra Karlo Ançelotti ilə yollarını ayıracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” hörmət nümayiş etdirərək, məşqçini qovmayacaq. Bildirilir ki, tərəflər qarşılıqlı razılaşma əsasında müqaviləni pozacaqlar. İddia edilir ki, Ançelotti klublar arasında keçiriləcək dünya çempionatından əvvəl klubdan göndəriləcək. Onun əvəzinə isə müvəqqəti olaraq, Santiago Solari gətiriləcək.

Məlumata görə, yeni mövsümdən isə “Real”ı “Bayer Leverkuzen”in məşqçisi Xabi Alonso çalışdıracaq. Bildirilir ki, Xabi Alonsonun “Bayer Leverkuzen”lə 2026-cı ilə qədər müqaviləsi var. Lakin klub Alonsonun klubdan getməsinə razılıq verə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.