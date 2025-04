​Avstraliyada müştərilərin bank məlumatları internetdə paylaşıldı

Avstraliyada kiber hücum nəticəsində minlərlə istifadəçinin bank məlumatları oğurlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar 31000-dən çox oğurlanmış bank parolunu internetdə paylaşıb. Məlumata görə, istifadəçilərin şəxsi cihazlarından giriş məlumatı zərərli proqramlar vasitəsilə oğurlanıb. Kəşfiyyatçıların apardığı araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Avstraliyada 58000-dən çox istifadəçi zərərli proqramdan zərər çəkib. Məlumata görə, dünyada bu rəqəm 31 milyondan çoxdur.

Avstraliyanın qurumları vətəndaşlara təhlükəsizlik proqramları barədə xəbərdarlıq edib. Bəzi kiber qruplaşma üzvləri məlumatları ələ keçirdikdən sonra onları pul qarşılığında satırlar.

