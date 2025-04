Ardaya səlahiyyət verin komandanı idarə etsin - Sürpriz təklif

“Real Madrid”in baş məşqçi Karlo Ançelottinin ilk 11-likdə üstünlük vermədiyi Arda Gülerlə bağlı müzakirələr davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Mançester Yunayted"in əfsanəvi futbolçusu Rio Ferdinand Ançelottiyə Ardanın necə oynatmalı olduğunu izah edib.

Rio Ferdinand, “"Real Madriddə problem var. Kroos futbolçu karyerasını yekunlaşdırıb, Modriç isə gəncləşmir. Bu komandaya komandanın ritmini tənzimləyə bilən biri lazımdır. Onların böyük oyunçuları var, lakin bu oyunçular arasında sadaladığım vacib xüsusiyyətlərə malik oyunçu yoxdur. Arda Güler gəncdir və fiziki cəhətdən daha çox inkişaf edə bilər, amma bəzi oyunçuların (Modriç, Kroos, İniesta, Skoulz, Xavi və s.) güclü fiziki gücə ehtiyacı yoxdur. Ona vaxt və düzgün səlahiyyət verilsə, o, “Real Madrid” komandasına lazım olan ritmi və nəzarəti təmin edə bilər!” - deyə bildirib.

