"İphone" istifadəçilərinin nəzərinə - Cihazınız təhlükədədir

Apple istifadəçiləri üçün iCloud hesabı, cihazlar arasında məlumatların sinxronizasiyası və təhlükəsiz saxlanması baxımından əvəzsiz bir xidmətdir. Lakin bəzi hallarda istifadəçilər iCloud hesablarını bağlamaq və ya cihazdan çıxış etmək qərarına gələ bilərlər. Bu addımın cihazın fəaliyyətinə və məlumatların təhlükəsizliyinə təsiri barədə məlumatlı olmaq vacibdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, iCloud hesabının cihazdan çıxarılması və ya bağlanması aşağıdakı təsirlərə səbəb ola bilər:

"Find My iPhone" funksiyasının deaktiv olması: Bu funksiya cihazın itirilməsi və ya oğurlanması halında onun yerini müəyyən etməyə imkan verir. iCloud hesabı bağlandıqda bu funksiya deaktiv olur, bu da cihazın təhlükəsizliyini azaldır.

Aktivasiya kilidinin aradan qalxması: iCloud hesabı bağlandıqda, cihazın sıfırlanması və ya yenidən qurulması zamanı Apple ID və parol tələb olunmur. Bu, cihazın başqaları tərəfindən istifadəsini asanlaşdırır və təhlükəsizlik risklərini artırır.

iCloud ehtiyat nüsxələrinin dayandırılması: Cihazın məlumatları (şəkillər, kontaktlar, sənədlər və s.) artıq iCloud-da avtomatik olaraq yedəklənməyəcək. Bu, məlumatların itirilməsi riskini artırır.

iCloud xidmətlərinin əlçatmaz olması: iCloud Drive, iCloud Photos, Mail və digər iCloud xidmətləri artıq istifadə edilə bilməz.

