Qonşu ölkənin valyutası kəskin ucuzlaşa bilər

Hazırda Rusiya Mərkəzi Bankının pul siyasətinin yumşaldılması tsiklinin başlaması üçün bütün ilkin məlumatlar mövcuddur.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə “Rambler-Finance” portalının analitikləri məlumat verib.

Ekspertlər bildirir ki, bu ilin yayına qədər tənzimləyici qurum bir neçə səbəbə görə əsas faiz dərəcəsini azaltmağa məcbur olacaq.

Birincisi, yüksək faiz dərəcələri artıq ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərməyə başlayıb. Bir çox kommersiya təşkilatları inkişaf və mövcud problemlərin həlli üçün vacib olan kreditləri almaqda çətinlik çəkirlər. Bu isə onların maliyyə sabitliyini təhdid edir və potensial olaraq müflis olma riskini artırır. Bu vəziyyəti yalnız faiz dərəcələrinin aşağı salınması yolu ilə düzəltmək olar ki, bu da müəssisələrə daha ucuz kreditlər əldə etməyə imkan verəcək. Hazırkı şəraitdə əksər şirkətlər yalnız dövriyyə kapitalına güvənmək məcburiyyətindədirlər.

İkincisi, əsas faiz dərəcəsinin sabit qalmasına baxmayaraq, banklar artıq depozitlər üzrə faiz dərəcələrini azaltmağa başlayıblar. Əgər bu tendensiya davam edərsə, refinanslaşdırma dərəcəsi öz əsas tənzimləyici funksiyasını itirə bilər. Bundan əlavə, son həftələrdə Rusiyada müşahidə olunan inflyasiyanın azalması da faiz dərəcələrinin azaldılması üçün əlavə stimula çevriləcək.

Bütün bu amillər Mərkəzi Bankı pul-kredit siyasətinin yumşaldılması dövrünə başlamağa sövq edir. Lakin ekspertlər xəbərdarlıq edirlər ki, tənzimləyici qurum baza faiz dərəcəsini azaltmağa başladıqdan sonra bu, qaçılmaz olaraq rublun devalvasiyasına gətirib çıxaracaq. Bunun əsas səbəbi, əvvəllər yüksək rubl məzənnəsindən qazanc əldə edən spekulyativ kapitalın ölkədən axını olacaq. Faiz dərəcələrinin azalması vətəndaşların əmanətlərindən daha çox vəsait çıxarmasına da səbəb olacaq. Ekspertlər qeyd edirlər ki, bir çox investorlar sərbəst qalan vəsaitlərini dollar almaq üçün istifadə etməyə çalışacaqlar. Bu isə ABŞ valyutasına olan tələbatı artıracaq və rublun zəifləməsinin əlavə amili olacaq.

Analitiklərə görə, əsas məzənnənin aşağı salınması həmişə dolların bahalaşması və milli valyutanın zəifləməsi ilə müşayiət olunur. Gözlənilir ki, tənzimləyici qurum bu yay faiz dərəcəsini azaldacaq. Bu istiqamətdə ilk addım Mərkəzi Bankın iyun ayındakı iclasında atıla bilər.

Əgər bu baş verərsə, ilin sonuna qədər faiz dərəcəsi təxminən illik 15%-ə qədər enə bilər. Bu zaman isə dolların məzənnəsi 100 rubla çata və ya onu keçə bilər.

