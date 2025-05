Qızıl ucuzlaşmağa başladı - Buna səbəb nədir?

Mayın əvvəlində qızılın qiymətində azalma müşahidə olunub.

Metbuat.az “Reuters”ə istinadən xəbər verir ki, 1 may 2025-ci il tarixinə, qızılın bir unsiya üçün qiyməti 3,235.55 ABŞ dollarına düşərək son iki həftənin ən aşağı səviyyəsinə çatıb. Bu, əvvəlki zirvə qiyməti olan 3,500.05 dollar ilə müqayisədə əhəmiyyətli bir azalmadır.

İqtisadi analitiklər qızılın qiymətinin enməsini bir neçə səbəbə əsaslandırıblar:

ABŞ dollarının güclənməsi: ABŞ dollarının digər valyutalara nisbətən möhkəmlənməsi qızılın qiymətinə mənfi təsir göstərib. Çünki qızıl dollarla qiymətləndirilir və dolların güclənməsi qızılı digər valyutalarda daha bahalı edir, bu da tələbi azaldır.

ABŞ-Çin ticarət gərginliyinin nisbətən azalması: ABŞ Prezidenti Donald Trampın Hindistan, Cənubi Koreya və Yaponiya ilə mümkün ticarət razılaşmaları barədə açıqlamaları qlobal ticarət gərginliyinin azalmasına səbəb olub. Bu isə investorların təhlükəsiz liman kimi qızıla olan tələbatını azaldıb.

ABŞ iqtisadiyyatının zəifləməsi: “Reuters”in analitikləri hesab edir ki, ABŞ iqtisadiyyatı 2025-ci ilin birinci rübündə 0.3% azalıb. Bu zəiflik Federal Ehtiyat Sisteminin faiz dərəcələrini azaltma ehtimalını artırıb, bu da qızılın qiymətinə təsir edib.

Mərkəzi bankların və investorların tələbinin azalması: 2025-ci ilin birinci rübündə mərkəzi bankların qızıl alışı 21% azalıb. Eyni zamanda, investorların qızıl fondlarına marağı da zəifləyib. Yüksək qiymətlər qızıl istehsalını artırıb, bu da bazarda təklifin artmasına və qiymətlərin aşağı düşməsinə səbəb olub.

Analitiklər qızılın qiymətində qısa müddətli düzəlişlər gözləsələr də, uzunmüddətli perspektivdə qiymətlərin sabit qalacağını və ya artacağını proqnozlaşdırırlar.

“Reuters”in proqnozuna əsasən, 2025-ci ildə qızılın orta illik qiymətinin 3,000 ABŞ dollarını keçəcəyi gözlənilir.

