Bakıda 2200-dən çox avtobus 1 milyon sərnişinə xidmət göstərir - Vəli Məmmədov

Xəbər verdiyimiz kimi, Medianın İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “İctimai proseslər media müstəvisində” mövzusunda II Forum çərçivəsində “Konstitusiya və Suverenlik İli”ndə media gündəmi”nə həsr olunan panel sessiya təşkil olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, AYNA Kommunikasiya departamentinin direktoru Vəli Məmmədov spiker qismində çıxış edərək bildirib ki, 2022-ci ildən etibarən Azərbaycanda yerli şirkətlər tərəfindən istifadəyə verilən yeni avtomobil və nəqliyyat vasitələrinin sayı 10.000-ə yaxın olub.

Departament direktoru qeyd edib ki, bu, nəqliyyat sahəsində işçi qüvvəsinin artması deməkdir:

“Hazırda Bakıda 2200-dən çox avtobus fəaliyyət göstərir və bu sistem gündəlik olaraq 1 milyondan artıq sərnişinə xidmət göstərir. Bu, son illərdə avtobus sistemində əldə edilmiş ən mühüm uğurlardan biri sayılır. Əvvəllər ictimaiyyət tərəfindən birmənalı qarşılanmayan bu sistem, indi daha müsbət münasibət doğurur.

Bundan əlavə, Bakı şəhərinin 2019-cu ildən etibarən “dünyanın ən yaxşı 30 şəhər siyasəti” siyahısına düşmək məqsədi nəqliyyat sistemində rəvanlığın təmin edilməsini tələb edir. Bu istiqamətdə yeni avtobusların park sisteminə daxil edilməsi və infrastrukturların yenilənməsi üçün Çin və Fransa şirkətləri ilə əməkdaşlıq edilir”.

Vəli Məmmədov qeyd edib ki, yol hərəkətinin təşkili sahəsində də irəliləyişlər var:

“Bir çox küçələrdə avtobus hərəkəti üçün xüsusi zolaqlar ayrılıb. Taksi sektorunda isə 2021-ci ildən islahatlara start verilib. Əvvəllər müşahidə olunan problemlər (məsələn, “Prius” avtomobillərinin çoxluğu və narazılıqlar) artıq mərhələli şəkildə aradan qaldırılır. 2024-cü ildə bu sahədə 60-70 yeni nəqliyyat vasitəsi sistemə daxil edilib. Bu bütün proseslər media və məclisin dəstəyi ilə həyata keçirilir və ictimai nəqliyyatda keyfiyyətin artmasına səbəb olub”.

Ülkər Abdurahmanlı / Metbuat.az

