​“WhatsApp” əfsanə yeniliyi istifadəyə verdi - Yalnız dostlar biləcək

“WhatsApp”da profil yeniləmələrinə musiqi klipləri əlavə etməyə imkan verən funksiya istifadəyə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “WhatsApp” yeni funksiyanın bütün dünyada tətbiq olunmağa başladığını açıqlayıb. Bu yenilik Instagram-ın hekayə yeniləmə formatına bənzər şəkildə işləyir və istifadəçilərə öz foto, mətn və video paylaşımlarına mahnı əlavə etmək imkanı verir. Bu funksiyadan istifadə etmək istəyənlər status yaratarkən ekranın yuxarı hissəsində görünən işarəyə toxunaraq böyük mahnılar kitabxanasına daxil ola biləcəklər. Onlar cari hitlərdən tutmuş nostalji parçalara qədər müxtəlif variantlar arasından seçim edə və onları öz postlarına əlavə edə biləcəklər. “WhatsApp”dakı bu yenilik digər Meta platformalarındakı musiqi paylaşma formatına bənzəsə də, bir fərqi var: Status vasitəsilə paylaşılan mahnıları yalnız istifadəçilərin dostları müşahidə edə bilər və “WhatsApp” özü bu məzmuna daxil ola bilməz.

Qeyd edək ki, bu yenilik illər əvvəl MSN-də məşhurlaşıb.

