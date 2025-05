Bakıda bu binalar zəlzələyə davamlı deyil - Ekspert

"Paytaxtda tikilən yeni binaların əksəriyyəti zəlzələyə davamlıdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikri əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Qasımzadə Baku TV-nin "Aktual Gündəm" verilişində səsləndirib.

Ekspertin sözlərinə görə, bəzi binalar isə zəlzələyə davamlı deyil:

"Bunlar əsasən 3 mərtəbəli kimi layihələndirilmiş, lakin 12 mərtəbəyə qədər ucaldılmış tikililərdir. Belə binalara xüsusilə Abşeron və Xətai rayonlarında daha çox rast gəlinir. Ən böyük faciə gələcəkdə məhz həmin binalarda baş verə bilər".

Ətraflı süjetdə:

