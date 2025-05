“McLaren” komandasının britaniyalı pilotu Lando Norris “Formula 1” üzrə dünya çempionatının altıncı mərhələsinin – Mayami Qran-prisinin qalibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Norrisin komanda yoldaşı, avstraliyalı Oskar Piastri finiş xəttini ikinci keçib.

Üçüncü yerə “Ferrari”nin britaniyalı pilotu Luis Hamilton layiq görülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.