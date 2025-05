"Gmail" vasitəsilə şəxsi məlumatlar ələ keçirilir

"Google" "Gmail" istifadəçilərinə kiberhücum təhlükəsi ilə bağlı təcili xəbərdarlıq göndərib.

Metbuat.az "Daily Mail"-ə istinadən xəbər verir ki, milyonlarla "Gmail" istifadəçisi son aylarda fişinq hücumlarının hədəfinə çevrilib.

Şirkət bildirir ki, bu “mürəkkəb” hücum 1,8 milyard istifadəçini risk altına alıb.

"İstifadəçilər 7 gün ərzində öz hesablarını qorumaq üçün təhlükəsizlik tədbirlərini aktivləşdirməlidirlər. Bu məqsədlə, istifadəçilər hesablarına bərpa üçün telefon nömrəsi və ya alternativ e-poçt ünvanı əlavə etməlidirlər.

Belə hücumlara məruz qalan şəxslər panikaya düşməməlidir. Əgər hesab kilidlənibsə belə, bir həftə ərzində geri bərpa etmək mümkündür. Şirkət sizdən heç vaxt parol və ya şəxsi məlumat istəməz. Şübhəli bildirişlərə qarşı diqqətli olun və təhlükəsizlik ayarlarınızı yoxlayın.”

Fişinq hücumunun detalları "Ethereum"un yaradıcısı Nik Conson tərəfindən ortaya çıxarılıb. O bildirib ki, saxta dəstək portalı görünüşündə hazırlanan bir səhifə, istifadəçiləri şəxsi məlumatlarını paylaşmağa sövq edir.

