“WhatsApp” artıq hər kəsdə fərqli olacaq - Mesaj bölməsi tamamilə dəyişdi

“WhatsApp” dizaynı dəyişmək üçüçn yenilik üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni funksiya sayəsində istifadəçilər Meta AI sistemindən istifadə edərək öz şəxsi divar kağızlarını yarada biləcəklər. Yenilik “WhatsApp”ın android beta versiyasında istifadəyə verilib. Bildirilir ki, yeni funksiya istifadəçilərə süni intellektin dəstəyi ilə fərdi divar kağızları yaratmağa imkan verir.

Yeni funksiyaya parametrlərdəki "Söhbət Mövzuları" bölməsindən daxil olmaq olar. Meta-nın süni intellekt texnologiyası olan Meta AI ilə işləyən sistem, verilən mətn əmrlərinə uyğun olaraq müvafiq ölçüdə və dizaynda divar kağızları dizayn edir. İstifadəçilər sadəcə bir kliklə şəkilləri söhbət fonu kimi qeyd edə biləcəklər.

