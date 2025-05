“Pari Sen-Jermen” komandası “Arsenal”ı məğlub edərək Çempionlar Liqasının ikinci finalçısı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, cavab qarşılaşması Parisdə “Park de Prens”də baş tutub. Oyun meydan sahiblərinin 2-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. İki oyunun ümumi nəticəsinə əsasən, PSJ “Arsenal” üzərində 3:1 hesablı qələbə qazanaraq finala vəsiqə qazanıb.

Qeyd edək ki, digər finalçı "İnter" klubudur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.