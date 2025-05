Konqo Demokratik Respublikasının (KDR) şərqindəki Cənubi Kivu əyalətinin Fizi bölgəsində daşqınlar baş verib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ilkin məlumata görə, təbii fəlakət nəticəsində 62 nəfər həyatını itirib. Daha 30 nəfər yaralanıb.

Bildirilib ki, Füzi rayonu ərazisində yağan güclü yağışdan sonra Tanqanika gölünün və bəzi ətraf çayların daşması nəticəsində Kəsəbə kəndi su altında qalıb.

