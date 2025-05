Rusiya və Türkiyə prezidentləri arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan Putinə Ankaranın Ukrayna ilə bağlı danışıqları qəbul etməyə hazır olduğunu bildirib.

Türkiyə prezidenti həmçinin bildirib ki, Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün “imkanlar pəncərəsi” açılıb.

Qeyd edək ki, Putin Rusiya-Ukrayna danışıqlarının təşkilində Türkiyənin roluna diqqət çəkib və məsələ ilə bağlı türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla danışacağını bildirib.

