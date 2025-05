Mühüm razılaşma əldə edildi - Dolların taleyi necə olacaq?

ABŞ və Çin arasında qarşılıqlı gömrük rüsumlarının azaldılması ilə bağlı əldə olunan razılaşmadan sonra dolların məzənnəsi dünya valyutalarına qarşı yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Praym” agentliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunur ki, 12 may bazar ertəsi səhəri dolların dəyəri ən azı 1% artıb. Avronun dollar qarşısında məzənnəsi 1,19% azalaraq $1,1114-ə düşüb. Dolların yapon yeninə qarşı dəyəri isə 1,73% artaraq 147,87-yə yüksəlib. Dollar indeksində də 1,26%-lik artım qeydə alınıb – göstərici 101,6 bəndə çatıb.

Qeyd edək ki, 12 may tarixində Çin Ticarət Nazirliyi ABŞ-ilə birlikdə ümumilikdə 115% həcmində əlavə gömrük rüsumlarının qarşılıqlı şəkildə ləğv olunacağını açıqlayıb.

Bundan əvvəl, 8 mayda “New York” Post qəzeti yazmışdı ki, Vaşinqton Çin mallarına tətbiq edilən gömrük rüsumlarını 50%-ə qədər azaltmağı nəzərdən keçirir. Lakin Ağ Evin mətbuat katibi Kerolin Levit bu məlumatı təkzib edərək, Çin mallarına birtərəfli rüsum endiriminin planlaşdırılmadığını bildirib.

Xatırladaq ki, sabiq prezident Donald Tramp Çin hökumətini ABŞ üçün öz bazarını açmağa çağırmışdı.

