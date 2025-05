Qərbin sanksiyaları Rusiyanın qızıl ticarəti imkanlarını zəiflətmiş olsa da, ölkə Mərkəzi Asiya və Afrikadakı qızıl istehsalına mühüm təsir göstərir.

Metbuat.az xəbər verir ki, qızıl Ukraynanın işğalından bəri Rusiya hökuməti üçün mühüm strateji resursa çevrilib.

Siyasi düşüncə mərkəzi olan “RAND Europe” un son araşdırmasına görə, Rusiya qızılı xüsusilə Çin, Türkiyə və İran kimi ölkələrdən valyuta, silah və digər mallar əldə etmək üçün bir vasitə kimi istifadə edir.

2023-cü ilin noyabr və dekabr ayları arasında Rusiya 2.000 tonun üzərində qızıl ehtiyatı ilə dünyanın ən böyük beşinci qızıl ehtiyatına sahib ölkəsi oldu. ABŞ 8.133,5 tonla birinci yerdə qərarlaşdığı halda, Almaniya 3.352,6 tonla ikinci sırada yer aldı. 2.451,8 tonla İtaliya üçüncü, 2.437 tonla Fransa isə dördüncü ən böyük qızıl ehtiyatına sahib ölkə kimi qeydə alınıb.

“RAND Europe”un Müdafiə və Təhlükəsizlik proqramının tədqiqat rəhbəri Con Kennedinin sözlərinə görə, Rusiya dünyanın ən böyük qızıl ehtiyatlarından birini formalaşdırıb və aparıcı qızıl istehsalçısı olmağı planlaşdırır.

Qeyd olunur ki, Rusiya 2022-ci ilin fevralında Ukraynanı tam miqyaslı işğal etdiyi vaxt, on il ərzində digər bütün ölkələrdən daha sürətli şəkildə qızıl toplamışdı.

Aİ-nin Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar

Qərbin sanksiyaları Rusiyanın qızıl və digər qiymətli metallar, daş-qaş ticarəti imkanlarını uğurla məhdudlaşdırıb. Bu sanksiyalar həm də Rusiyada qızıl istehsalının zəifləməsinə səbəb olub.

Ukraynanın işğalından əvvəl Almaniya ümumi ixracın 29%-i ilə Rusiyanın ən böyük xarici mədən avadanlığı tədarükçüsü idi, ABŞ isə 21%-lik paya sahib idi. İndi isə Rusiya Sovet dövründən qalma köhnə mədən avadanlıqları səbəbilə Çindən gələn tədarüklərdən daha çox asılı vəziyyətə düşüb ki, bu da Rus qızıl istehsalçılarının tələbatı qarşılamasını çətinləşdirir.

Hazırda Moskva qızılı müharibə iqtisadiyyatını dəstəkləmək və mühüm mallara çıxışı təmin etmək üçün istifadə edir. Bu Mərkəzi Asiya və Afrikadakı qızıl istehsalına mühüm təsir göstərir. Ümumiyyətlə, qızıl Rusiyanın hibrid təhdidlərinin vacib bir hissəsidir və Qərb hökumətləri Moskva üzərində təzyiqi davam etdirməyə çalışarkən bunun fərqində olmalıdırlar.

