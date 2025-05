"Whatsapp"da silinən mesajları oxumaq olur - Bu üsullarla

WhatsApp-da göndərilən mesajlar "Hamı üçün sil" funksiyası ilə silindiyi zaman, qarşı tərəf "Bu mesaj silindi" bildirişi alır. Lakin, bəzi hallarda bu mesajlar hələ də cihazda saxlanıla bilər və müəyyən üsullarla bərpa edilə bilər.

Metbuat.az həmin üsulları təqdim edir:

Əgər "WhatsApp"da yedəkləmə funksiyası aktivdirsə, silinən mesajlar Google Drive və ya cihazın daxili yaddaşında saxlanıla bilər. WhatsApp tətbiqini yenidən quraşdıraraq, əvvəlki yedəkləmədən bərpa etmək mümkündür.

"iCloud" vasitəsilə yedəklənmiş mesajlar "WhatsApp" tətbiqini yenidən quraşdıraraq və "iCloud" hesabı ilə daxil olaraq bərpa edilə bilər.

Həmçinin bazarda silinən "WhatsApp" mesajlarını bərpa etməyə iddia edən bir sıra üçüncü tərəf proqramları mövcuddur. Bu proqramlar, cihazın yaddaşını skan edərək silinən məlumatları bərpa etməyə çalışır. Lakin, bu üsulların effektivliyi və təhlükəsizliyi şübhə altındadır.

