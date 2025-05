Alonso gəlməmiş "Real" qarışdı - Ulduz futbolçu gedir

“Real Madrid” futbolçuları arasında gərginlik müşahidə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rodriqo “Real”ın Jude Bellinghem və Kilian Mbappeyə daha çox dəyər verməsinə etiraz edib. İddialara görə, futbolçu buna görə də, “Barselona” ilə matçda oynamaqdan imtina edib. "Marca"nın məlumatına görə, "Real Madrid"in soyunub-geyinmə otağında braziliyalı hücumçu Rodriqo ilə bağlı gərginlik var və Rodriqo "Real Madrid"də oynamaq istəmir.

Qeyd edək ki, Karlo Ançelotti “Real”dan ayrılacağını açıqlayıb. Onun yerinə Xabi Alonsonun gələcəyi irəli sürülür. 2019-cu ildə "Santos"dan “Real Madrid”ə transfer olan Rodriqo “Real”da 250-dən çox matçda iştirak edib. Premyer Liqa nəhəngləri "Liverpul", "Arsenal" və "Mançester Siti"nin Rodriqonun xidmətində maraqlı olduğu bildirilir. Braziliyalı futbolçunun "Real"la müqaviləsi 2028-ci ildə yekunlaşır.

