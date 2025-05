"Fənərbaxça" və "Qalatasaray" bu ulduz üçün savaşır

Super Liqanın iki nəhəngi "Fənərbaxça" və "Qalatasaray" ingilis ulduzu transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, icarə əsasında “Mançester Yunayted"dən “Çelsi”yə transfer olan Sanço karyerasını Türkiyədə davam etdirə bilər. Bildirilir ki, “Çelsi” futbolçunun 25 milyonluq birdəfəlik transfer etmək bəndindən istifadə etmək istəmir. "Fənərbaxça"nın transferi reallaşdırmaq üçün səylər göstərdiyi irəli sürülür. Mourinyonun futbolçunun transferi üçün təlimat verdiyi bildirilir. Bildirilir ki, “Fənərbaxça” Sançonu icarə əsasında klubda çıxış edən Allan Saint-Maximin yerinə transfer etmək istəyir.

İddialara görə, “Fənərbaxça” "Əl-Əhli" komandasından icarəyə götürdüyü Allan Saint-Maximinlə davam etməkdə maraqlı deyil. “Qalatasaray”ın da Sançonu transfer etmək istədiyi iddia edilir.

