Münaqişə Tramp-Putin görüşündə həll edilə bilər - Rubio

ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Prezident Donald Trampın Ukrayna münaqişəsinin həllində iştirak etməyə hazır olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya və Ukraynanın danışıqlar aparacağı Türkiyədə jurnalistlərə açıqlama verən Rubio, Trampın lazım olduğu müddətcə Ukraynadakı münaqişənin həlli səylərində iştirak edəcəyini ifadə edib. Rubio görüş zamanı Rusiyanın hərtərəfli atəşkəsə razılaşacağına ümid etdiyini ifadə edərək, "Ümid edirəm ki, atəşkəsi qəbul edib ciddi danışıqlara başladıqlarına dair yaxşı xəbər alacağıq" - deyə bildirib.

Rubio həmçinin Ukrayna danışıqlarında irəliləyişin Putin və Tramp arasındakı mümkün görüş sayəsində olacağını vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, ABŞ və Rusiya liderləri arasında mümkün görüş Rusiya və Ukrayna arasında keçiriləcək danışıqlarda əldə ediləcək nəticələrdən asılı olacaq.

