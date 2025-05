Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Ankarada türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşündə müzakirə etdiyi məsələlərdən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zelenski Ərdoğanla əməkdaşlıq, təhlükəsizlik təminatları, atəşkəsin monitorinqi, Qara dənizdə minaların təmizlənməsi, Ukraynanın bərpası və dövlətlər arasında tərəfdaşlığın inkişafı məsələlərini müzakirə edib.

Ukrayna prezidenti qeyd edib ki, bu məsələlərin əksəriyyətində onun fikirləri Türkiyə lideri ilə üst-üstə düşür.

