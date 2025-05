"Çelsi"nin vingeri Juan Feliks "Benfika"ya qayıda bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lissabonun "Benfika" klubu hücumameyilli yarımmüdafiəçi ilə maraqlanır.

Feliks 2016-2019-cu illərdə Portuqaliya klubunda çıxış edib. Futbolçu hazırda "Milan"da icarə əsasında forma geyinir. Futbolçunun adı "Fənərbaxça" klubu ilə də hallanmışdı.

