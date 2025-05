​Xızıda polis məktəblilərlə görüşüb - FOTO

Xızı Rayon Polis Şöbəsinin (RPŞ) təşkilatçılığı ilə rayonun Sitalçay kənd tam orta məktəbində keçirilən tədbirdə polis əməkdaşları, məktəbin pedaqoji heyəti, eləcə də yuxarı sinif şagirdləri iştirak ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə “Narkomaniyaya yox deyək” mövzusunda çıxış edən RPŞ-nin rəisinin əməliyyat üzrə müavini, polis polkovnik-leytenantı Məhəmməd Qarayev narkotik vasitələrin insanlar üçün yaratdığı problemlərdən danışıb və narkomaniyanın cəmiyyətin problemi olduğunu qeyd edib. O, Daxili İşlər Nazirliyinin narkotik vasitələrə qarşı ölkəboyu həyata keçirdiyi genişmiqyaslı əməliyyatlar barədə şagirdləri məlumatlandırıb.

M.Qarayev şagirdləri erkən nikahın fəsadları barədə də maarifləndirib.

O, həmçinin, Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası barədə şagirdlərə ətraflı məlumat verərək, təhsil müəssisəsinin yaranma tarixi, inkişafı, ölkəmizdə hüquq elminin inkişafına verdiyi töhfələr, daxili işlər orqanlarının ali təhsilli hüquqşünaslarla təmin olunmasındakı fəaliyyətindən danışıb.

Yekunda mövzular ətrafında məktəblilərin sualları cavablandırılıb.

