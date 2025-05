Ermənistan Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan Tehrana səfəri çərçivəsində İran xarici işlər naziri Abbas Araqçi ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran dövlət mediası məlumat yayıb.

Görüşdə tərəflər ikitərəfli münasibətlər və regional məsələlər barədə müzakirələr aparıb.

Qeyd edək ki, Qriqoryan “Tehran Dialoq Forumu 2025”ə qatılmaq üçün İranda səfərdədir.

