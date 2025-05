İtaliyada keçirilən Kunq Fu Dünya Çempionatı davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, azərbaycanlı 11 yaşlı Əminə Əliyeva yarımfinalda rəqibini məğlub edərək finala yüksəlib.

Qeyd edək ki, Əminə Əliyeva Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin nəvəsidir. O, Leyla Əliyeva və Emin Ağalarovun övladıdır.

