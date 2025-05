Günün futbol qrafiki

Misli Premyer Liqasının XXXV turunda bu gün ölkə çempionu "Qarabağ" "Kəpəz"lə üz-üzə gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Azərsun Arena"dakı oyun saat 19:00-da başlayacaq.

Görüşün final fitininin ardından Ağdam təmsilçisinin mükafatlandırma mərasimi baş tutacaq.

83 xala malik "köhlən atlar" qızıl medalları özü üçün təmin edib. 32 xalla səkkizinci olan gəncəlilər isə Premyer Liqada qalacağını ötən turdan rəsmiləşdiriblər.

Günün ikinci matçı "Neftçi" və "Səbail" arasında gerçəkləşəcək. Saat 17:00-da start götürəcək qarşılaşma "Neftçi Arena"da oynanılacaq.

