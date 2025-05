Misli Premyer Liqasının XXXV turunda "Neftçi" "Səbail"ə qalib gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Neftçi Arena"da baş tutan görüş meydan sahibləri 3:0 hesablı qələbəyə seviniblər.

"Ağ-qaralar"ın heyətində Dembo Darboe (1), Ağadadaş Salyanski (25) və Aleks Fernandes (80) fərqləniblər.

Samir Abasovun rəhbərlik etdiyi kollektiv 43 xalla altıncı sırada qərarlaşıb. 22 xala malik "dənizçilər" sonuncu - onuncudur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.