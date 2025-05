Bu klublar Superliqanı tərk etdilər

"Sivasspor" Türkiyə Superliqasını tərk edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Sivasspor" səfərdə "Samsunspor"la qarşılaşıb. Oyun 1-0 hesabı ilə "Samsunspor"un xeyrinə yekunlaşıb. Bununla da, Rıza Çalımbayın rəhbərlik etdiyi klub mövsümün yekununa iki tur qalmış superliqada qalmaq şansını əldən verib. Hazırda "Sivasspor"un 35 xalı var. Digər klublardan fərqli olaraq "Sivasspor"un ehtiyatda bir oyunu var. Ondan irəlidə olan və Superliqada qalmaq şansını saxlayan "Alanyaspor"un isə 39 xalı və iki oyunu var.

"Sivasspor"dan başqa "Adana Dəmirspor" və "Hatayspor" aşağı liqaya düşəcək. Superliqanı tərk edəcək 4-cü klub isə 36 xalı və iki oyunu olan "Bodrum" və ya "Alanyaspor" klublarından biri olacaq.

