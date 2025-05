​"Barselona"dan Holann transferi barədə açıqlama

"Barselona"nın prezidenti Joan Laporta komandanın ulduzları Lamine Yamal və Rafinhanın müqavilələrinin uzadılması ilə bağlı danışıqların davam etdiyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Yamalla danışıqlar məhsuldar alınıb, lakin hələ yeni müqavilə imzalanmayıb. "Athletik Bilbao"nun ulduzu Niko Villiamsın transfer üçün namizədlərdən biri olduğunu, lakin Dani Olmo ilə davam etməyə qərar verdiklərini ifadə edən Laporta, Rafinhanın uğurlu oyun nümayiş etdirdiyini ifadə edib. O, futbolçunun klubda qalmaq istədiyini irəli sürüb.

"Mançester Siti"nin ulduzu Erling Holanndla maraqlanmadıqlarını deyən Laporta, "Həyatda qeyri-mümkün heçnə yoxdur, amma bu, hazırda düşündüyümüz bir şey deyil. Onun "Mançester Siti" ilə müqaviləsi var və müqaviləsini yenilədi" - deyə bildirib.

