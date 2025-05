Türkiyənin zamanında çox sevilən serialı “Kaybolan yıllar”ın aktyoru Saruhan Hünelə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyorun anası Şükran Hünel vəfat edib.

Bu barədə onun bacısı Aslı Hünel məlumat yayıb.

