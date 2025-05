Azərbaycanda gəmi turizmi inkişaf edə bilər?

2025-ci ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycana gələn turistlər arasında su nəqliyyatından istifadə edənlərin sayı 4 965 nəfər olub. Bu göstərici turistlərin su yolu ilə sərnişindaşınmasına, ölkələrarası gəmi turlarına olan marağından xəbər verir. Bəs Azərbaycanda gəmi turizmi nə qədər inkişaf edib?

Turizm eksperti Ceyhun Aşurov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycandan Xəzər dənizi hövzəsinə daxil olan Rusiya, İran, Qazaxıstan və digər ölkələrə su yolu ilə səyahətlər həyata keçirilə bilər. Sadəcə, bunun üçün müvafiq razılaşmaların əldə olunması vacibdir:

“Ehtimal var ki, gələcəkdə turizm məhsullarının çeşidləndirilməsi baxımından bu turlar reallaşdırılacaq. Bunun üçün isə hər bir iştirakçı ölkənin razılığına ehtiyac var. Hazırda ölkələr arasında su yolu ilə yükdaşımalar, bəzən isə sərnişindaşıma həyata keçirilir. Lakin bu, əsasən ticari məqsədlər üçün istifadə olunur. Amma gələcəkdə turistik məqsədlərlə, daha müasir üsullarla və texnologiyalarla bu cür turların həyata keçirilməsi mümkündür”.

C.Aşurovun sözlərinə görə, ölkənin bir məntəqəsindən digərinə Xəzər dənizi vasitəsilə çatdırılma, sərnişindaşıma və s. kimi xidmətlərin həyata keçirilməsi də turistlər üçün maraqlı ola bilər:

“Bu istiqamətdə müəyyən layihələr müzakirə olunur. Gələcəkdə Bakının inkişaf strategiyasında da bu kimi məsələlər yer alır. Çünki Xəzərdə hələ tam istifadə olunmayan, böyük turizm potensialına malik iri adalar da mövcuddur”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

