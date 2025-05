Bakıda “töre” mövzusunda serial çəkilə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu təklifi Türkiyənin tanınmış serial və film tənqidçisi Murat Soner irəli sürüb.

Bir neçə gün əvvəl Bakıya səfər edən Murat Soner bu səfəri zamanı İçərişəhərin dar küçələrində gəzərək vlog çəkib. Videoda o, bu məkanların Türkiyənin bəzi bölgələrindəki “töre” – yəni ənənə və ailə qaydaları ilə bağlı mövzuları əks etdirən seriallar üçün ideal fon ola biləcəyini qeyd edib.

Daha ətraflı videoda:

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

