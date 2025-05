Priştinada zibil problemi böhrana səbəb oldu

Kosovonun paytaxtı Priştinada bələdiyyə ilə zibil yığılmasından məsul şirkət arasında fikir ayrılığına görə başlayan tətil səbəbiylə küçələrdə zibil qalaqları yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şirkətin əməkdaşlarının tətil etməsinə səbəb Priştina bələdiyyəsi təxminən 2,7 milyon avroluq borcunu ödəyə bilməməsidir. Bələdiyyə rəsmiləri belə borcun olmadığını iddia etsə də, tərəflər məsələnin həlli ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Priştina meri Perparim Rama sosial media hesabındakı paylaşımında şirkət rəhbərliyinin məsuliyyətsizliyi ucbatından şirkətin çətin vəziyyətə düşdüyünü bildirib.

Kosovo Milli İctimai Sağlamlıq İnstitutu şəhər tullantılarının düzgün idarə edilməsinin təmiz ətraf mühit və əhalinin sağlamlığı üçün vacib olduğunu bəyan edib və mövcud vəziyyətin davam edəcəyi təqdirdə xəstəliklərin yayıla biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib.

